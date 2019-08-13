"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси перед матчем с "Брюгге"

Перед матчем Лиги чемпионов "Динамо" провело товарищеский поединок с юношеской сборной Беларуси. В контрольном поединке Александр Хацкевич дал шанс сыграть тем, кто получает мало игровой практики. Кстати, смотреть онлайн "Динамо" – "Брюгге" можно на нашем сайте.
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Киевляне одержали победу с разгромным счетом 5:0. Голами отличились Цитаишвили, Сидклей, Янаков, Исаенко и Шапаренко
"Динамо" – Беларусь U-19 - 5:0
Голы: Цитаишвили, 25 Сидклей, 38, Янаков, 80, Исаенко, 81, Шапаренко, 83
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"Динамо": Малыш, Кузык, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко
Стоит отметить, что 13-го августа "Динамо" сыграет ответный поединок плэй-офф Лиги чемпионов против "Брюгге". Игра состоится в Киеве, на НСК "Олимпийском". Начало матча – в 20:30.
Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но не стоит забывать и об обороне.
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