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"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси перед матчем с "Брюгге"

Сегодня, 15:27

Киевляне размялись перед поединком Лиги чемпионов

Динамо - сборная Беларуси U-19

Динамо - сборная Беларуси U-19 / Фото: Dynamo.kiev.ua

Перед матчем Лиги чемпионов "Динамо" провело товарищеский поединок с юношеской сборной Беларуси. В контрольном поединке Александр Хацкевич дал шанс сыграть тем, кто получает мало игровой практики. Кстати, смотреть онлайн "Динамо" – "Брюгге" можно на нашем сайте.

Экс-игрок "Динамо": "Надо с холодной головой готовиться к матчу с "Брюгге", чтобы решить поставленную задачу"

Киевляне одержали победу с разгромным счетом 5:0. Голами отличились Цитаишвили, Сидклей, Янаков, Исаенко и Шапаренко

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"Динамо" – Беларусь U-19 - 5:0

Голы: Цитаишвили, 25 Сидклей, 38, Янаков, 80, Исаенко, 81, Шапаренко, 83

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Фото: president.gov.ua

"Динамо": Малыш, Кузык, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко

Стоит отметить, что 13-го августа "Динамо" сыграет ответный поединок плэй-офф Лиги чемпионов против "Брюгге". Игра состоится в Киеве, на НСК "Олимпийском". Начало матча – в 20:30.

Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но не стоит забывать и об обороне.

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Лига чемпионов Динамо Киев сборная Беларуси Брюгге

Источник: Dynamo.kiev.ua

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