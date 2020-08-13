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"Динамо" с Луческу – дорогой магазин": соратник Мирчи рассказал, почему Миколенко может побить рекорд Шевы

13 августа, 15:44

Олег Люлька Олег Люлька

Если киевляне получат за Миколенко от "Наполи" желаемую сумму, этот трансфер станет самым дорогим в истории "Динамо"

Бывший ассистент Мирчи Луческу в тренерском штабе "Шахтера" Массимо Уголини рассказал, почему "Наполи" не удастся дешево купить у киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Ранее появилась информация, что неаполитанцы готовы выложить за 21-летнего украинца 10 млн евро, тогда как "Динамо" хочет за Миколенко 35 млн евро.

"Динамо" – довольно дорогой магазин, особенно с Луческу. Поэтому купить Миколенко будет непросто", – цитирует Массимо Уголини издание Spazionapoli

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Миколенко против Роналду

Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

Отметим, что если Миколенко уйдет в "Наполи" за деньги, которые хочет получить "Динамо", то этот трансфер может стать рекордно дорогим в истории киевлян и превзойти суммы, полученные за переходы Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" (25 млн евро) и Шевченко в "Милан" (24 млн евро).

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При этом, по данным итальянских СМИ, "Наполи" следит и за другим левым защитником из чемпионата Украины – игроком "Шахтера" Николаем Матвиенко.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Николай – левша, но неплохо использует и правую ногу. Это универсальный игрок, он тактически готов, потому что работал под руководством европейских тренеров. Играет за сборную Украины и готов перейти в хорошую команду за рубежом. Он также очень открытый парень. Недостатком может быть отсутствие агрессии в игре один на один, он очень чистый игрок и мало фолит. Однако он очень хорош в продвижении с мячом и созидании", – отмечает, говоря о Матвиенко, Массимо Уголини

Отметим, что во время предыдущего трансфера окна поговаривали о возможном переходе Матвиенко в лондонский "Арсенал", который тогда не состоялся. Впрочем, интерес к Николаю со стороны европейских грандов в будущем неизбежен, учитывая успешное выступление "Шахтера" в еврокубках.

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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