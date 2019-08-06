Киевляне за весь матч нанесли только один точный удар по воротам соперника

Фото: ФК "Брюгге"

"Динамо" с поражения от "Брюгге" стартовало в Лиге чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 2019-08-06T23:23:00+03:00 Футбол Киевляне за весь матч нанесли только один точный удар по воротам соперника

Киевское "Динамо" проиграло первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Брюгге". Киевляне начали матч активно и уже на второй минуте претендовали на пенальти, но арбитр не решился указывать на "точку" после попадания мяча в руку. Затем были опасные моменты у Караваева и Вербича, но оба пробили мимо ворот. Но самый реальный шанс в первом тайме упустил Артем Беседин – он вышел один на один с Миньоле, но пробил прямо в голкипера.

Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

У Бельгийцев дважды угрожал воротам "Динамо" Перси Тау, но Денис Бойко спас свою команду. Хозяева поля со временем прибрали инициативу к своим рукам и на 37-й минуте заработали пенальти, когда Александр Караваев не по правилам остановил соперника в собственной штрафной. К мячу подошел Ханс Ванакен и четко реализовал 11-метровый.

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В оставшееся время первого тайма бельгийцы были ближе ко второму голу, чем динамовцы к тому, чтобы отыграться. Александр Хацкевич остался недоволен игрой команды и уже в перерыве провел две замены – на поле вышел Виктор Цыганков и новичок команды Жерсон Родригес, а в середине второго тайма выпустил еще и Де пену.

Киевляне активизировались, но до опасных моментов дело никак не доходило. Единственный раз у ворот хозяев поля было по-настоящему жарко, когда защитник выбили мяч после удара в исполнении Родригеса и рикошета от соперника. В концовке встречи киевляне пытались создать еще моментов, но даже ни разу не смогли попасть в створ ворот.

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"Брюгге" – "Динамо" – 1:0

Гол: Ванакен (37, пен)

"Брюгге": Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Тау, Окереке.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).

Предупреждения: Дели (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзера (44), Родригеш (68), Сидорчук (79), Кадар (83).

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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