Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" – "Шахтер": появились стартовые составы команд в матче за Суперкубок Украины

28 июля, 20:19

В основе киевлян выйдут Караваев и Гармаш, у "горняков" с первых минут появятся Соломон и Марлос

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины-2019, который пройдет на одесском стадионе "Черноморец". Матч за первый трофей футбольного сезона стартует в 21:00 в воскресенье, 28 июля. 

Смотреть онлайн "Динамо" - "Шахтер" Суперкубок 28 июля

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, де Пена

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан

Как мы писали ранее, организаторы субботнего концерта на стадионе "Черноморец" сделали все, чтобы не повредить газон перед игрой "Динамо" – "Шахтер". Сцена стояла компактно у южных ворот, а от фан-зоны вообще отказались, поэтому на поле никого не пускали. Так что, слушали Boney M & Co только с трибун.

Также сообщалось, что букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Кубке Украины-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" – "Шахтер": появились стартовые составы команд в матче за Суперкубок Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Он не слушает никого, даже тренеров": в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке

Сегодня, 19:58

По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе"

Неймар в "Динамо": Игорь Суркис прокомментировал возможное приглашение звезды

Сегодня, 19:12

В "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро – в сутки

Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян

Без вреда: 5 способов сделать губы более пухлыми

Маша Ефросинина рассказала, как борется со стрессом

Если мужчина не хочет детей: причины и советы

Как “пережить” появление первых зубов: советы Комаровского

Археологи сообщили об обнаружении города филистимлян

Без вреда: 5 способов сделать губы более пухлыми

Маша Ефросинина рассказала, как борется со стрессом

Если мужчина не хочет детей: причины и советы

Как “пережить” появление первых зубов: советы Комаровского

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 20:43

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 20:30

Поединок сильнейших команд страны в Одессе открывает новый футбольный сезон

Гарет Бейл прибыл в Китай: он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Сегодня, 11:11

Некогда самый дорогой футболист мира, по данным СМИ, будет получать невероятные 54 миллиона евро за сезон

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Когда нужно отдавать ребенка в школу: советы Комаровского

Корица: полезные свойства и для чего она нужна

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь