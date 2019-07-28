"Динамо" – "Шахтер": появились стартовые составы команд в матче за Суперкубок Украины

В основе киевлян выйдут Караваев и Гармаш, у "горняков" с первых минут появятся Соломон и Марлос

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины-2019, который пройдет на одесском стадионе "Черноморец". Матч за первый трофей футбольного сезона стартует в 21:00 в воскресенье, 28 июля.

Смотреть онлайн "Динамо" - "Шахтер" Суперкубок 28 июля

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, де Пена

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан

Как мы писали ранее, организаторы субботнего концерта на стадионе "Черноморец" сделали все, чтобы не повредить газон перед игрой "Динамо" – "Шахтер". Сцена стояла компактно у южных ворот, а от фан-зоны вообще отказались, поэтому на поле никого не пускали. Так что, слушали Boney M & Co только с трибун.

Также сообщалось, что букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Кубке Украины-2019

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