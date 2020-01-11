"Динамо" сплавило капитана": девушка-огонь пожаловалась, что ее мужа в Киеве "тупо уничтожили"

Скандальная Ирина Морозюк рассказала о том, почему ее супруг оказался ненужным в составе вице-чемпионов Украины

Николай Морозюк и его жена Ирина / Фото: Instagram

Жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина высказалась относительно того, почему ее супруг, выступающий сейчас за турецкий "Ризеспор", в свое время оказался ненужным в киевском клубе. Напомним, на днях в эту же команду из чемпионата Турции, которой принадлежат права на Морозюка, перебрался еще один динамовец Денис Гармаш – пока речь идет об аренде до лета.

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Николай Морозюк

"Я не могу сказать, кто его зачехлил. Это может быть использовано против меня. Я этого не хочу. Не Хацкевич, у меня другое мнение, но я не могу его озвучить, – поделилась Ирина Морозюк. – Я считаю, что Колю отчасти сплавили. Он много раз делал игру, помогал ее делать. У него были ошибки, они у всех есть, но на него реагировали максимально, и тупо уничтожали. Десять плюсов не замечают, а один минус замечают", – пожаловалась Ирина Морозюк

Читайте также: Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект

Смотрите, как Николай Морозюк забивал в "Динамо"

Отметим, что в чемпионате Турции нынешняя команда Николая Морозюка "Ризеспор" занимает 13-е место из 18 клубов. Украинец в текущем первенстве провел за "Черноморских ястребов" 13 матчей, отличившись в них одной результативной передачей.

Между тем, пока Николай Морозюк выступает за турецкий "Ризеспор", его эпатажная жена регулярно напоминает о себе в соцсетях. Не так давно Ирина Морозюк завязала языком узел не веревке,обойдясь без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

А еще раньше жена Николая Морозюка открыла бутылку грудью! Ее подруга Анна Мандзюк после увиденного не скрывала восхищения: "Это высший пилотаж!"

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram