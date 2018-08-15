"Динамо" сыграет с "Аяксом": все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все пары участников раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ киевское "Динамо" на своем поле обыграло чешскую "Славию" со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд турнира (в Праге команды сыграли 1:1).

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0). В первой игре "красно-белые" уступили со счетом 2:3, таким образом, в плей-офф вышел ПАОК. После поединка в Москве защитник греческого клуба Евгений Хачериди потроллил российских фанатов, показав им флаг Украины.

Последним участником раунда плей-офф ЛЧ стала сербская "Црвена Звезда", которая по сумме двух игр победила "Спартак" из Трнавы. В ответном поединке было дополнительное время.

Все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Зальцбург" (Австрия)

БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Голландия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

"МОЛ Види" (Венгрия) – АЕК (Греция)

"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция)

"Аякс" (Голландия) – "Динамо" Киев (Украина).

Первые матчи соперники проведут 21/22 августа, ответные – 28/29 августа.