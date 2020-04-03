"Динамо" – "Торпедо": онлайн-трансляция матча чемпионата Беларуси, который еще играют

Чемпионат Беларуси по футболу – единственный в Европе не остановлен из-за пандемии коронавируса. Третий тур местного Высшего дивизиона сегодня продолжает поединок в Минске. Неудачник предыдущих двух туров – местное "Динамо" – принимает одного из нынешних лидеров турнира "Торпедо". Смотрите онлайн-трансляцию этой встречи на нашем сайте. Ранее мы сообщали, что Беларусь объяснила, почему не прекращает чемпионат.
Отметим, что команда гостей выиграла два стартовых матча с одинаковым счетом 1: 0 и занимает сейчас третью строчку турнирной таблицы. А "Динамо" перед этим поединком располагалось на 11 позиции с двумя поражениями. За минчан выступает украинский полузащитник Дмитрий Билоног.
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Ранее мы сообщали, сколько украинцев играет в чемпионате Беларуси – единственном, который не остановился на карантин. Всего их 26, в высшем дивизионе страны выступают 22 игрока. Пожалуй, самые известные – это экс-игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди, которые теперь защищают цвета брестского "Динамо". Второй, правда, за свою новую команду пока не сыграл ни одного матча.
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