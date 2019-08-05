"Динамо" улетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира

Футболисты киевского клуба "Динамо" отправились в Бельгию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится шестого августа против "Брюгге".
"Брюгге" усилилось победителем Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"
Таким образом, в Бельгию отправились:
вратари – Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет;
защитники – Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич;
полузащитники – Сергей Сидорчук, Абдул Кадир, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена;
нападающие – Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
В заявке "Динамо" присутствует новичок команды Жерсон Родригес, который всего несколько дней назад подписал контракт с клубом. А вот чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили не полетели с командой, как и Николай Шапаренко.
Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк