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"Динамо" улетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира

Сегодня, 10:54

Хацкевич не взял с собой золотую молодеж

Фото: ФК "Брюгге"

Фото: ФК "Брюгге"

"Динамо" улетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE Футбол Хацкевич не взял с собой золотую молодеж

Футболисты киевского клуба "Динамо" отправились в Бельгию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится шестого августа против "Брюгге".

"Брюгге" усилилось победителем Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"

Таким образом, в Бельгию отправились:

вратари – Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет;

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защитники – Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич;

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полузащитники – Сергей Сидорчук, Абдул Кадир, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена;

нападающие – Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

В заявке "Динамо" присутствует  новичок команды Жерсон Родригес, который всего несколько дней назад подписал контракт с клубом. А вот чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили не полетели с командой, как и Николай Шапаренко.

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.

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Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Dynamo.kiev.ua

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