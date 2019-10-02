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"Динамо" уничтожило "Шкендию" в первом матче юношеской ЛЧ: обзор матча

2 октября, 19:52

Голы и лучшие моменты матча Динамо - Шкендия в Юношеской Лиге УЕФА

Киевское "Динамо" U-19 с разгромной победы стартовало в первом раунде Юношеской Лиги УЕФА (Путь национальных чемпионатов). В стартовом матче киевляне на домашнем стадионе имени Валерия Лобановского просто уничтожили "Шкендию" из Северной Македонии.

По два гола в матче записали на свой счет Ванат, Надольский и Волошин, а Шулянский и Исаенко отличились по разу. При этом арбитр еще не засчитал два гола киевлян во втором тайме. Ответная встреча, которая пройдет 23 октября на тренировочном поле Федерации Футбола Северной Македонии превратится в простую фрмальность.

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"Динамо" – "Шкендия" – 8:0
Голы: Ванат (2, пен, 51), Надольский (13, 41), Волошин (25, 75), Шулянский (57), Исаенко (90+6, пен)

"Динамо": Нещерет, Биловар, Вивчаренко, Ванат (Исаенко, 60), Ефименко (Близниченко, 46), Шулянский (Бодня, 71), Забарный (Сирота, 60), Волошин, Надольский (Окоро, 60), Михайленко (К), Скорко.

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"Шкендия": Амзай, Безир, Резеп, Якупи (Гаши, 46), Фетай, Мурат, Зубер (Нуредени, 76), Адеми (Ракипи, 46), Синан, Реджепи (К) (Али, 64), Спахиу (Элези, 64).

Добавим, что первая команда "Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию. Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили.

Напомним, вчера "Шахтер" вырвал ничью в матче Юношеской Лиги чемпионов с "Аталантой". "Горняки" открыли счет благодаря классному голу с розыгрышем пенальти, но в итоге оказались в роли догоняющих.

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видео Динамо Киев Юношеская лига УЕФА Шкендия

Источник: Сегодня|Спорт

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