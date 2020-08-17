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"Динамо" успокоило фанатов после фото Цыганкова у офиса "Баварии"

17 августа, 20:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист отправился в Германию на диагностическое обследование

Сегодня полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он позирует на фото здания с эмблемой полуфиналиста Лиги чемпионов "Баварии", чем вызвал бурю вопросов у болельщиков. Неужели динамовец наконец-то сменит прописку?

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Однако слухам разойтись не позволил официальный сайт "Динамо". В клубе сообщили, что Цыганков отправился в Германию на диагностическое обследование. Лучший снайпер киевлян проведет в Мюнхене один день, после чего вернется в Киев.

Вопрос его участия в матчах команды будет решаться медицинским и тренерским штабами по итогам результатов обследования.

INSTAGRAM

В прошлом сезоне Цыганков провел 39 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач. Статистика футболиста могла быть и лучше, если бы не постоянные травмы. Transfermarkt.com оценивает 22-летнего украинца в 16 миллионов евро.

Ранее была озвучена позиция Луческу относительно будущего Цыганкова в "Динамо". По мнению румынского тренера киевлян, в роли лидера команды Цыганкова готов заменить Цитаишвили.

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чемпионат Украины Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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