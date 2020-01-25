"Динамо" устроило своему вратарю "коридор славы" и продлило с ним контракт на гигантский срок

Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет подписал с киевским клубом новый контракт. Срок действия соглашения – внушительный: 5 лет. Напомним, в эти же дни прощается с "Динамо" Карлос Самбрано, который уже прошел медосмотр в аргентинском клубе "Бока Хуниорс".

Интересно, что буквально на днях вратарю Руслану Нещерету исполнилось 18 лет. В данный момент он проходит тренировочный сбор в Турции с первой командой.

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В текущем сезоне Руслан Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды "Динамо" в матчах Премьер-лиги и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U19 и 2 матча в чемпионате U21. Также на его счету 6 игр в Юношеской Лиге УЕФА – 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.

Кстати, во время недавнего празднования дня рождения в Турции Руслану Нещерету не удалось избежать знаменитого "коридора славы", когда именинник пробегает между выстроившимися в два ряда одноклубниками, получая от них различной степени тяжести ударчики.

"Это всегда весело. Неприятно только, когда бьют по заду или иным местам, но это делается не от злости", – говорит Руслан Нещерет

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А на вопрос, у кого в "Динамо" сильнейший удар по воротам, Нещерет отвечает: "Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же, точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать таким образом".

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