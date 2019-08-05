Стало известно, с кем может сыграть "Динамо", если пройдет "Брюгге"

Футболисты "Динамо" готовятся к первому официальному матчу сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-08-05T13:30:00+03:00 Футбол Стало известно, с кем может сыграть "Динамо", если пройдет "Брюгге"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой своих потенциальных соперников узнало киевское "Динамо".



Данный раунд – последняя стадия квалификации в групповой раунд турнира. Победители пар раунда плей-офф попадут в основную сетку Лиги чемпионов. "Динамо" примет участие в раунде плей-офф в случае успешного исхода дуэли против "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Соперником "бело-синих" станет победитель пары "Базель" – "ЛАСК". Первый матч состоится 20 или 21 августа в Австрии или Швейцарии, ответный – 27 или 28 августа в Киеве. В случае вылета "Динамо" от "Брюгге" подопечные Александра Хацкевича отправятся напрямую в групповой раунд Лиги Европы.

Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

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Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

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Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.

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