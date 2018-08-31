"Динамо" узнало соперников в группе Лиги Европы

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии выступает вице-чемпион Украины киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича изначально пробивались в групповой этап Лиги чемпионов. Однако по сумме двух матчей "Динамо" проиграло амстердамскому "Аяксу" – 1:3 и 0:0.

Во время жеребьевки "Динамо" попало в первую корзину. Со второй динамовцам попалась "Астана" (Казахстан), с третьей – "Ренн" (Франция), с четвертой – "Яблонец" (Чехия).

Даты матчей группового этапа Лиги Европы:

20 сентября: тур 1

4 октября: тур 2

25 октября: тур 3

8 ноября: тур 4

29 ноября: тур 5

13 декабря: тур 6

Расписание матчей "Динамо" будет известно чуть позже.

Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда Юрия Вернидуба не удержала нужный счет в поединке с немецким "Лейпцигом".

Кстати, вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет против таких команд – "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия).