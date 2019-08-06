Сегодня первый украинский клуб стартует в Лиге чемпионов сезона 2019/20

Тренировка "Динамо" накануне матча с "Брюгге" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-08-06T21:24:00+03:00 Футбол Сегодня первый украинский клуб стартует в Лиге чемпионов сезона 2019/20

Во вторник "Динамо" начинает свой путь в групповой этап Лиги чемпионов: сегодня киевляне проведут первый матч третьего раунда квалификации против бельгийского "Брюгге". Поединок состоится на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге, а ответный матч пройдет через неделю в Киеве на стадионе "Олимпийский". Кстати, накануне старта команды Хацкевича в ЛЧ мы подготовили тест для болельщиков: насколько хорошо вы знаете состав "Динамо".

Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Когда начало матча "Брюгге" – "Динамо". Поединок в Бельгии стартует в 20:30 по местному времени, т.е. по Киеву игра начнется в 21:30.

Реклама

Где смотреть матч "Брюгге – "Динамо":

канал "2+2" с 21:30, прямая трансляция

Когда и где пройдет ответный матч. Ответная игра "Динамо" – "Брюгге" запланирована на 13 августа, время начала – 20:30. По итогам двух встреч победитель этой пары отправится в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший – в группу Лиги Европы.

Кто фаворит? Букмекеры считают, что шансы "Динамо" и "Брюгге" на выход в следующий раунд равны – 50 на 50. Бельгийский клуб – фаворит первого матча, который пройдет в Брюгге.

Напомним, что накануне старта в Лиге чемпионов "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 3:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама