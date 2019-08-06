"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"

Во вторник "Динамо" начинает свой путь в групповой этап Лиги чемпионов: сегодня киевляне проведут первый матч третьего раунда квалификации против бельгийского "Брюгге". Поединок состоится на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге, а ответный матч пройдет через неделю в Киеве на стадионе "Олимпийский". Кстати, накануне старта команды Хацкевича в ЛЧ мы подготовили тест для болельщиков: насколько хорошо вы знаете состав "Динамо".
Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов
Когда начало матча "Брюгге" – "Динамо". Поединок в Бельгии стартует в 20:30 по местному времени, т.е. по Киеву игра начнется в 21:30.
Где смотреть матч "Брюгге – "Динамо":
- канал "2+2" с 21:30, прямая трансляция
Когда и где пройдет ответный матч. Ответная игра "Динамо" – "Брюгге" запланирована на 13 августа, время начала – 20:30. По итогам двух встреч победитель этой пары отправится в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший – в группу Лиги Европы.
Кто фаворит? Букмекеры считают, что шансы "Динамо" и "Брюгге" на выход в следующий раунд равны – 50 на 50. Бельгийский клуб – фаворит первого матча, который пройдет в Брюгге.
Напомним, что накануне старта в Лиге чемпионов "Динамо" обыграло "Львов" со счетом 3:0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк