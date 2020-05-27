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"Динамо" в необычном матче обыграло "Олимпик": опальный Цитаишвили за 4 минуты забил 2 гола

27 мая, 15:51

Олег Люлька

Стоило Алексею Михайличенко дать место в стартовом составе чемпиону мира-2019, как тут же пошли голы

Киевское "Динамо" провело второй контрольный матч перед возобновлением чемпионата Украины. Если предыдущая игра "Динамо" с "Рухом" завершилась без голов 0:0, то в воротах "Олимпика" команда Алексея Михайличенко расписалась дважды, одолев дончан со счетом 2:0.

Игра "Динамо" – Олимпик" проходила на столичном стадионе имени Валерия Лобановского при пустых трибунах и в необычном временном формате – всего 2 тайма по 30 минут. Оба мяча киевлян в самом начале встречи записал на свой счет опальный чемпион мира-2019 среди молодежи Георгий Цитаишвили.

Первый гол Цитаишвили

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Второй гол Цитаишвили

"Динамо" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Цитаишвили (2, 4)
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич, Русин
"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Сирота, Забарный, Шепелев, Андриевский, де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль, Кендзера (Бенито, 45)

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Видео матча"Динамо" – "Олимпик" (2:0)

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Напомним, ранее Цитаишвили обрушился с критикой на Михайличенко, что так и не получил шанса в "Динамо" после своего феерического гола в финале молодежного чемпионата мира-2019 с Южной Кореей. "Думаю, хотя бы из-за этого гола я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом", – сетовал Георгий.

При этом предыдущий матч "Динамо" с "Рухом" Цитаишвили пропускал из-за травмы."У Георгия шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею", – говорил врач киевлян Андрей Шморгун.

Отметим, что Премьер-лига Украины возобновится уже 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

На этих и последующих матчах разрешено присутствие не более 200 человек, включая команды и работников ТВ. Возрастное ограничение для присутствующих – 18-60 лет.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как перед карантином "Динамо" обыгрывало "Александрию"

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Украины Динамо Киев Олимпик Донецк Георгий Цитаишвили

Источник: Сегодня|Спорт

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