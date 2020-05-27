"Динамо" в необычном матче обыграло "Олимпик": опальный Цитаишвили за 4 минуты забил 2 гола

Стоило Алексею Михайличенко дать место в стартовом составе чемпиону мира-2019, как тут же пошли голы

Киевское "Динамо" провело второй контрольный матч перед возобновлением чемпионата Украины. Если предыдущая игра "Динамо" с "Рухом" завершилась без голов 0:0, то в воротах "Олимпика" команда Алексея Михайличенко расписалась дважды, одолев дончан со счетом 2:0.

Игра "Динамо" – Олимпик" проходила на столичном стадионе имени Валерия Лобановского при пустых трибунах и в необычном временном формате – всего 2 тайма по 30 минут. Оба мяча киевлян в самом начале встречи записал на свой счет опальный чемпион мира-2019 среди молодежи Георгий Цитаишвили.

Первый гол Цитаишвили

Реклама

Второй гол Цитаишвили

"Динамо" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Цитаишвили (2, 4)

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич, Русин

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Сирота, Забарный, Шепелев, Андриевский, де Пена, Кадири, Караваев, Сухоручко, Соль, Кендзера (Бенито, 45)

Реклама

Видео матча"Динамо" – "Олимпик" (2:0)

Реклама

Напомним, ранее Цитаишвили обрушился с критикой на Михайличенко, что так и не получил шанса в "Динамо" после своего феерического гола в финале молодежного чемпионата мира-2019 с Южной Кореей. "Думаю, хотя бы из-за этого гола я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом", – сетовал Георгий.

При этом предыдущий матч "Динамо" с "Рухом" Цитаишвили пропускал из-за травмы."У Георгия шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею", – говорил врач киевлян Андрей Шморгун.

Отметим, что Премьер-лига Украины возобновится уже 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

На этих и последующих матчах разрешено присутствие не более 200 человек, включая команды и работников ТВ. Возрастное ограничение для присутствующих – 18-60 лет.

Смотрите, как перед карантином "Динамо" обыгрывало "Александрию"

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама