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"Динамо" в серии пенальти проиграло "Хоффенхайму" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Сегодня, 19:24

Немцы реализовали четыре удара с 11-метровой отметки, а украинцы – только два

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
"Динамо" в серии пенальти проиграло "Хоффенхайму" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7eb/0c7/5c87eb0c75c13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7eb/0c7/5c87eb0c75c13.jpg Футбол Немцы реализовали четыре удара с 11-метровой отметки, а украинцы - только два

Команда киевского "Динамо" U-19 не смогла выйти в четвертьфинал Юношеской Лиги УЕФА. В матче 1/8 финала в Германии команда Игоря Корстюка в серии послематчевых пенальти уступили своим сверстникам из "Хоффенхайма". Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в 11-метровой лотерее хозяева поля оказались удачливее – у динамовцев свои попытки реализовали только Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга, а немцы забили четырежды.

"Хоффенхайм – "Динамо" – 0:0 (пен – 4:2)

"Динамо": Моргун, Биловар, Белошевский, Вивчаренко, Булеца, Цитаишвили, Надольский (Ващишин, 73; Волошин, 86), Шулянский (Завгородний, 82), Попов, Скорко, Супряга.

 "Хоффенхайм": Кляйн, Гешвилль, Герлих, Валльквист, Нитцль, Богард, Тублук (Стожилкович, 46), Эльмкис, Отто, Амаде, Альберико.

Лучшим результатом украинских клубов в Юношеской лиге УЕФА остается финал "Шахтера" в 2015 году. Тогда донецкие юноши уступили "Челси" в матче за трофей со счетом 2:3.

Напомним, что в четверг "Динамо" проведет ответный матч против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча в Лондоне неделю назад завершилась разгромным поражением для киевлян (0:3).

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Тег Динамо Киев, Юношеская лига УЕФА

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Сегодня|Спорт

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