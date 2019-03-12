"Динамо" в серии пенальти проиграло "Хоффенхайму" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
Немцы реализовали четыре удара с 11-метровой отметки, а украинцы – только два
Команда киевского "Динамо" U-19 не смогла выйти в четвертьфинал Юношеской Лиги УЕФА. В матче 1/8 финала в Германии команда Игоря Корстюка в серии послематчевых пенальти уступили своим сверстникам из "Хоффенхайма". Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в 11-метровой лотерее хозяева поля оказались удачливее – у динамовцев свои попытки реализовали только Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга, а немцы забили четырежды.
"Хоффенхайм – "Динамо" – 0:0 (пен – 4:2)
"Динамо": Моргун, Биловар, Белошевский, Вивчаренко, Булеца, Цитаишвили, Надольский (Ващишин, 73; Волошин, 86), Шулянский (Завгородний, 82), Попов, Скорко, Супряга.
"Хоффенхайм": Кляйн, Гешвилль, Герлих, Валльквист, Нитцль, Богард, Тублук (Стожилкович, 46), Эльмкис, Отто, Амаде, Альберико.
Лучшим результатом украинских клубов в Юношеской лиге УЕФА остается финал "Шахтера" в 2015 году. Тогда донецкие юноши уступили "Челси" в матче за трофей со счетом 2:3.
Напомним, что в четверг "Динамо" проведет ответный матч против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча в Лондоне неделю назад завершилась разгромным поражением для киевлян (0:3).
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" в серии пенальти проиграло "Хоффенхайму" в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери
Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы будет судить Тобиас Штилер
Голландский тренер, разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67
Знаменитый Луи ван Гал решил окончательно завязать с работой, чтобы осчастливить свою супругу
Эх, разминулись с королевой! Эхо матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо"
Мы узнали, как болеют наши фаны с паспортом Великобритании, поговорили о "Динамо" с экспертом из Evening Standard и опасно поиграли в резинку в музее Тейт
"Шахтер" и "Динамо" соревнуются в разгромах: как прошел уикенд в Премьер-лиге
"Шахтер" поздравил Фонсеку с сыном "колыбелькой" и 5:0, а у "Динамо" 4:0 и новый забивной центрфорвард