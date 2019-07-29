"Динамо" в шаге от подписания форварда сборной Люксембурга, подарившего три очка Шевченко

Киевское "Динамо" уже в ближайшее время намерено подписать нападающего сборной Люксембурга – команду Хацкевича усилит Жерсон Родригес. "На следующей неделе должно быть объявлено о приобретении нового нападающего "Динамо". Есть несколько приоритетных вариантов, номер один среди них – Жерсон Родригес, – сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. - Тот самый парень из Люксембурга с двойным гражданством. Месяц назад была информация, что Родригеса не хотят продавать, но сам игрок хочет перейти в "Динамо". Он может закрыть четыре позиции: левого и правого вингера, центрального нападающего и "десятки". Возраст хороший – 24 года".
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Отметим, что уроженец Португалии Жерсон Родригес выступает в чемпионате Японии за клуб "Джубило Ивата". В этом сезоне он провел 15 матчей, в которых забил 5 голов. Однако нашим болельщикам Родригес прежде всего запомнился по весеннему матчу Люксембург – Украина (1:2), в котором потерзал оборону украинцев, а на последних секундах поединка головой срезал мяч в собственные ворота, что принесло важные три очка команде Андрея Шевченко.
Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной
А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы
Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.
Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк