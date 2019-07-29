Киевляне готовят сделку с Жерсоном Родригесом, автогол которого принес победу Украине в отборе Евро-2020

Жерсон Родригес в борьбе с Александром Зинченко / Фото: Getty Images

"Динамо" в шаге от подписания форварда сборной Люксембурга, подарившего три очка Шевченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 2019-07-29T14:37:00+03:00 Футбол Киевляне готовят сделку с Жерсоном Родригесом, автогол которого принес победу Украине в отборе Евро-2020

Киевское "Динамо" уже в ближайшее время намерено подписать нападающего сборной Люксембурга – команду Хацкевича усилит Жерсон Родригес. "На следующей неделе должно быть объявлено о приобретении нового нападающего "Динамо". Есть несколько приоритетных вариантов, номер один среди них – Жерсон Родригес, – сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. - Тот самый парень из Люксембурга с двойным гражданством. Месяц назад была информация, что Родригеса не хотят продавать, но сам игрок хочет перейти в "Динамо". Он может закрыть четыре позиции: левого и правого вингера, центрального нападающего и "десятки". Возраст хороший – 24 года".

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Отметим, что уроженец Португалии Жерсон Родригес выступает в чемпионате Японии за клуб "Джубило Ивата". В этом сезоне он провел 15 матчей, в которых забил 5 голов. Однако нашим болельщикам Родригес прежде всего запомнился по весеннему матчу Люксембург – Украина (1:2), в котором потерзал оборону украинцев, а на последних секундах поединка головой срезал мяч в собственные ворота, что принесло важные три очка команде Андрея Шевченко.

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Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной

А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.

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