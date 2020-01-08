"Динамо" – в ТОП-5 лучших команд Лиги Европы за последнее десятилетие

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Известный портал transfermarkt.com подсчитал суммарное количество очков команд, заработанных в Лиге Европы за последние 10 лет. Лучшей командой за этот период является пятикратный победитель турнира испанская "Севилья" – 136 баллов. Киевское "Динамо" занимает пятое место – 113 очков.

Еще один украинский клуб "Днепр" занимает 16-е место. Финалист Лиги Европы сезона 2014/2015 заработал 77 очков.

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Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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Ранее мы писали, что "Динамо" в Лиге Европы заработало меньше стоимости Цыганкова. Другой украинский клуб "Ворскла" – более четырех миллионов. УЕФА подвел финансовые итоги года по Лиге Европы сезона 2018/19.

Донецкий "Шахтер" не попал в рейтинг так как регулярно выступал в Лиге чемпионов. Лишь в сезоне 2016/20178 годов "горняки" не смогли пробиться в групповой этап. В этом сезоне "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжит евросезон в Лиге Европы, где в 1/16 финала сыграет с португальской "Бенфикой". Все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы есть на нашем сайте.

Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

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