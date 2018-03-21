"Динамо" вело переговоры с наставником "Тоттенхэма"

Сегодня, 13:21

В 2012 году Почеттино был близок к переезду в Украину

Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP

Действующий тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что в 2012 году мог возглавить киевское "Динамо".

Об этом аргентинский тренер написал в книге "Дивный новый мир: "шпоры" Почеттино". По словам Почеттино, представители украинского клуба контактировали с ним в период между работой в "Эспаньоле" и "Саутгемптоне". Об этом написал украинский журналист Роман Бебех на своей станице в twitter.

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Добавим, что в 2012 году "Динамо" возглавил Олег Блохин, заменив на посту Юрия Семина. Ни один из них за период в столичном клубе не сумел завоевать ни одного трофея (учитывается только второй приход российского тренера – прим.).

Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в мае 2014 года и с тех пор дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата Англии.

Прошлым летом в услугах Почеттино была заинтересована "Барселона", но сам тренер отказался возглавить клуб, признавшись, что он – фанат "Эспаньола". А буквально сегодня появилась информация, что переговоры с аргентинцем ведет "Бавария".
футбол, Динамо Киев, Маурисио Почеттино

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