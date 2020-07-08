"Динамо" – "Ворскла": где и когда смотреть финал Кубка Украины

Список трансляций решающего матча кубкового розыгрыша в Харькове 8 июля - на ТВ и в интернете

Сегодня в Харькове, на стадионе "Металлист", состоится финал Кубка Украины по футболу-2020. За трофей в решающем матче турнира, который начнется в 21:30, поспорят киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Смотреть онлайн "Динамо" – "Ворскла" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

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Отметим, что для "Динамо" это уже 17-й финал Кубка Украины в истории. 11 предыдущих киевляне выиграли, 5 – проиграли. Тогда как "Ворскла" до этого лишь раз принимала участие в финальной встрече турнира – и сенсационно победила в 2009-м "Шахтер" со счетом 1:0.

Кто покажет матч "Динамо" – "Ворскла". Финал Кубка Украины в среду, 8 июля, в 21:30, в прямом эфире покажут сразу два телеканала – "Футбол 1" и "UA: Перший", а также смотреть игру можно на сервисе oll.tv, причем трансляцию обещают на уровне плей-офф Лиги чемпионов. "Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них – это камеры высокой четкости и повтора. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее "вкусностей", и после матча – разбор всех моментов и голов", – рассказал директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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Сравнение "Динамо" и "Ворсклы" от Transfermarkt. По данным авторитетного футбольно-финансового портала, суммарная стоимость игроков киевского клуба почти в десять раз превышает цену кадровой обоймы полтавчан – 74 млн евро против 7,5 млн евро.

Прогноз на матч "Динамо" – "Ворскла" 8 июля. Котировки аналитиков букмекерских контор на завоевание Кубка Украины следующие: 1.13 против 5.80 в пользу киевлян. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в финале, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, оценивается в 84 процента, "Ворсклы" – в 16 процентов.

Однако, напомним, у "Ворсклы", имеющей шанс напрямую пробиться в групповой турнир Лиги Европы, в противостоянии с "Динамо" будет просто сумасшедшая финансовая мотивация. Сперва стало известно, что один из спонсоров пообещал футболистам "Ворсклы" 1 миллион гривен, если они одолеют киевлян.

А затем появилась информация о дополнительных премиях для "Ворсклы". Речь – также о миллионе, но уже не гривен, а евро.

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