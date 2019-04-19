Репетиция перед "классико": видеотрансляция спарринга "Динамо" – "Ворскла"

Прямая трансляций спарринга киевского и полтасвкого клубов

Сегодня киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с полтавской "Ворсклой". Пауза в чемпионате Украины вызвана вторым туром президентских выборов. Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 14:00.

"Динамо" сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Ворскла" также вторая, правда, во второй шестерке Премьер-лиги.

Этот поединок станет для Динамо главной репетицией к "украинскому классико" против донецкого "Шахтера". Матч -го тура чемпионата Украины состоится в Киеве в среду, 24 апреля. В случае потери очков киевляне попрощаются с надеждами на чемпионство.

Напомним, что в среду "Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки. Победу чемпиона предрешила удачная замена. В матче за трофей "горняков" ждет команда из райцентра.

Таким образом "Шахтер" будет иметь возможность защитить свое звание действующего обладателя Кубка в поединке с перволиговым "Ингульцом", который в среду сенсационно одолел на своем поле в поселке Петрово луганскую "Зарю" со счетом 2:1.

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