"Динамо" возвращает в Россию полузащитника из Ганы

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в Россию. Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, ганский полузащитник вернется в аренду в тульский "Арсенал", где выступал до перехода в "Динамо". Эту же информацию подтвердил известный журналист Артем Франков.

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Несколько дней назад сам Кадири в переписке с фанатами в соцсетях намекнул на свою возвращение в "Арсенал".

Кадири перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии", а в России выступал на правах аренды. Но стать основным в столичном клубе он не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко. В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку. Transfermarkt.com оценивает ганского футболиста в 1,6 млн евро.

Как мы писали ранее, киевское "Динамо" с Луческу наметило сразу два контрольных матча. В четверг сыграет молодежная команда клуба, в пятницу – основной состав.

Также мы сообщили, что в "Динамо" назвали клубы, которые усилят своими арендованными футболистами. Президент столичного клуба заявил, что "с удовольствием" усилит игроками "Днепр-1", "Зарю" и "Колос".

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Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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