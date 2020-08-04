Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" возвращает в Россию полузащитника из Ганы

4 августа, 18:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кадири не смог закрепиться в составе "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в Россию. Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, ганский полузащитник вернется в аренду в тульский "Арсенал", где выступал до перехода в "Динамо". Эту же информацию подтвердил известный журналист Артем Франков.

Реклама

Несколько дней назад сам Кадири в переписке с фанатами в соцсетях намекнул на свою возвращение в "Арсенал".

Кадири перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии", а в России выступал на правах аренды. Но стать основным в столичном клубе он не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко. В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку. Transfermarkt.com оценивает ганского футболиста в 1,6 млн евро.

Как мы писали ранее, киевское "Динамо" с Луческу наметило сразу два контрольных матча. В четверг сыграет молодежная команда клуба, в пятницу – основной состав.

В тренде
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" Луческу

Также мы сообщили, что в "Динамо" назвали клубы, которые усилят своими арендованными футболистами. Президент столичного клуба заявил, что "с удовольствием" усилит игроками "Днепр-1", "Зарю" и "Колос".

Реклама

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины чемпионат России Динамо Киев Арсенал Тула Мохаммед Кадири

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять