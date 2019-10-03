"Динамо" встретится с "Шахтером" и другие результаты жеребьевки Кубка Украины

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, 3 октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины в Доме Футбола. Своих соперников узнали 11 представителей украинской Премьер-лиги, а также пять команд из Первой лиги. Напомним, на неделе "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте.

Отметим, что уже на этой стадии встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Также интересным обещает быть поединок "Александрии" и "Зари".

Все участники 1/8 финала Кубка Украины:

"Динамо" – "Шахтер"

"Александрия" – "Заря"

"Николаев" – "Десна"

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"Минай" – "Львов"

"Олимпик" – "Мариуполь"

"Ворскла" – "Колос"

"Альянс" – "Горняк-Спорт"

"Ингулец" – "Днепр-1"

Базовая дата поединков этой стадии – 30 октября.

Отметим, что перед игрой в Швейцарии Михайличенко заявил: "Лугано" в чемпионате и Лиге Европы – разные команды". Таким образом главный тренер "Динамо" предостерег своих игроков от недооценки соперника, крайне неудачно выступающего в своем национальном первенстве.

Кстати, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.

Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"

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