"Динамо" встретится с "Шахтером" и другие результаты жеребьевки Кубка Украины

Сегодня, 3 октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины в Доме Футбола. Своих соперников узнали 11 представителей украинской Премьер-лиги, а также пять команд из Первой лиги. Напомним, на неделе "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте.
Отметим, что уже на этой стадии встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Также интересным обещает быть поединок "Александрии" и "Зари".
Все участники 1/8 финала Кубка Украины:
"Динамо" – "Шахтер"
"Александрия" – "Заря"
"Николаев" – "Десна"
"Минай" – "Львов"
"Олимпик" – "Мариуполь"
"Ворскла" – "Колос"
"Альянс" – "Горняк-Спорт"
"Ингулец" – "Днепр-1"
Базовая дата поединков этой стадии – 30 октября.
Отметим, что перед игрой в Швейцарии Михайличенко заявил: "Лугано" в чемпионате и Лиге Европы – разные команды". Таким образом главный тренер "Динамо" предостерег своих игроков от недооценки соперника, крайне неудачно выступающего в своем национальном первенстве.
Кстати, хорватский соперник "Шахтера" стартовал в Лиге чемпионов с домашней победы над "Аталантой" (4:0), после чего загребское "Динамо" проиграло на выезде "Манчестер Сити" 0:2.
Смотрите, как загребцы играли с "Аталантой" и "МанСити"
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