"Динамо" выходит из карантина: уже в понедельник пройдут первые тренировки на базе – СМИ

Футболисты Алексея Михайличенко заканчивают работу на дому и возвращаются на базу в Конча-Заспе

Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина. Уже в понедельник, 13 апреля, футболисты Алексея Михайличенко возобновят тренировочный процесс на клубной базе в Конча-Заспе – сообщает спортивный журналист Игорь Цыганык. Ранее мы писали, что "Динамо" планирует быть на карантине до 24 апреля.

"Динамо" выходит из карантина. С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", – написал у себя в Twitter Игорь Цыганык

Футболисты "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что на момент остановки чемпионата Украины из-за ситуации с коронавирусом "Динамо" занимает третье место в чемпионате Украины. Вторая строчка – у "Зари", которая имеет столько же очков, как и киевляне, но опережает их по дополнительным показателям. Лидирует в турнирной таблице с отрывом у 13 пунктов "Шахтер".

Ранее мы сообщали, что бывший полузащитник "Динамо" Алиев обнародовал результат своего теста на коронавирус. Он оказался отрицательным, после чего Александр воскликнул: "Свои языки засуньте подальше. Не дождетесь!"

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