"Динамо" выиграло только один матч в еврокубках в 2018 году

Столичный клуб не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах

В 2018-м году футболисты киевского "Динамо" провели в еврокубках девять матчей, из которых сумели выиграть только в одном. В первой половине 2018-го динамовцы не сумели выиграть ни одного из четырех матчей Лиги Европы. Две ничьих с АЕКом (1:1, 0:0), ничья и поражение с "Лацио" (2:2, 0:2).

В августе эта серия продолжилась первой встречей со "Славией" (1:1) и остановилась на отметке в пять матчей. В ответном поединке киевляне выиграли 14 августа – 2:0. И после этого подопечные Александра Хацкевича начали новую безвыигрышную серию. В нее вошли две встречи с "Аяксом" (1:3, 0:0) и одна с "Астаной" (2:2).

Итого в 2018-м году столичный клуб выиграл только один из девяти матчей в еврокубках. При шести ничейных результатах и двух поражениях.

Отметим, что "Динамо" не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах. Неудачная серия подопечных Александра Хацкевича началась поражением от "Аякса" (1:3) в плей-офф Лиги чемпионов 22 августа. Затем были "Черноморец" (1:1), снова "Аякс" (0:0), "Карпаты" (0:2) и "Заря" (1:1).

Худший еврокубковый показатель в украинской истории принадлежит "Заре" – девять игр без побед кряду. Начался этот цикл в августе 2015-го года и растянулся на четыре сезона. Потом были виктории над "Атлетиком" (1:0) и "Гертой" (2:1), после чего вновь началась серо-черная полоса.