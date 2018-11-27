"Динамо" вышло в следующий раунд Юношеской Лиги чемпионов

Вчера, 19:18

По сумме двух матчей киевляне обыграли "Андерлехт"

Киевляне обыграли бельгийцев. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Киевляне обыграли бельгийцев. Фото ФК "Динамо"

Команда киевского "Динамо" (U-19) сыграла ответный матч с "Андерлехтом" в Юношеской Лиге УЕФА.

Так как первый поединок в Брюсселе закончился вничью 1:1, киевляне не форсировали ход поединка, и дождались, что гости в начале второго тайма открыли счет.

На 51-й минуте после ошибки центрбеков киевлян, которые не смогли вынести мяч после флангового прострела, Колассен с 10-ка метров расстрелял Кучерука.

После такого поворота событий тренерскому штабу киевлян пришлось выпускать на поле Цитаишвили, и эта замена сыграла. Георгий сравнял счет на 65-й минуте шикарным ударом со штрафного.

Развязка матча случилась за 10-минут до окончания основного времени, когда защитник гостей был вынужден рукой выносить мяч из пустых ворот после удара Шулянского. Удаление и 11-метровый, который уверенно в угол положил Булеца – 2:1.

"Динамо" выходит в следующий раунд турнира и ждет своего соперника, которым станет одна из команд, занявших 2-е место в группах Пути Лиги чемпионов.

"Динамо" – "Андерлехт" – 2:1

Голы: Цитаишвили (65), Булеца (83) – Колассен (51)

Напомним, что сегодня в Юношеской Лиге УЕФА "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Хоффенхаймом".
футбол, Динамо Киев, Юношеская лига УЕФА

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