"Динамо" выставило на трансфер троих футболистов – СМИ

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, тренерский штаб киевского "Динамо" больше не рассчитывает на трех футболистов своей первой команды – защитников Карлоса Самбрано и Александара Пантича, а также полузащитника Никиту Корзуна. Поскольку у всех троих — действующие контракты с "Динамо", столичный клуб выставил этих футболистов на трансфер.

Карлос Самбрано за сборную Перу провел 40 матчей, зимой перешел в "Динамо" из "Рубина", но на поле так и не появился. Стоимость на Тransfermarkt 3 млн евро.

Александар Пантич зимой 2017 года на правах свободного агента подписал контракт с "Динамо", до этого поиграв в чемпионате Испании. В этом сезоне сыграл за киевлян два матча. Стоимость – 1,5 млн евро.

Никита Корзун переехал в Киев из минского "Динамо" в 2016-м. В этом сезоне сыграл в УПЛ 8 матчей. Стоимость 800 тысяч евро.

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.