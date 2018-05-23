"Динамо" выставило на трансфер троих футболистов – СМИ

Сегодня, 13:09

Киевляне хотят избавиться от Самбрано, Пантича и Корзуна

Никита Корзун. Фото dynamo.kiev.ua
Никита Корзун. Фото dynamo.kiev.ua

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, тренерский штаб киевского "Динамо" больше не рассчитывает на трех футболистов своей первой команды – защитников Карлоса Самбрано и Александара Пантича, а также полузащитника Никиту Корзуна. Поскольку у всех троих — действующие контракты с "Динамо", столичный клуб выставил этих футболистов на трансфер.

Карлос Самбрано за сборную Перу провел 40 матчей, зимой перешел в "Динамо" из "Рубина", но на поле так и не появился. Стоимость на Тransfermarkt 3 млн евро.

Александар Пантич зимой 2017 года на правах свободного агента подписал контракт с "Динамо", до этого поиграв в чемпионате Испании. В этом сезоне сыграл за киевлян два матча. Стоимость – 1,5 млн евро.

Никита Корзун переехал в Киев из минского "Динамо" в 2016-м. В этом сезоне сыграл в УПЛ 8 матчей. Стоимость 800 тысяч евро.

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.
Динамо Киев, Никита Корзун, Александар Пантич, Карлос Самбрано

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" выставило на трансфер троих футболистов – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...