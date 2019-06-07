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"Динамо" выйдет из отпуска на 4 дня позже, чем "Шахтер"

7 июня, 15:22

Вице-чемпион Украины будет готовиться к сезону в Австрии

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футбольный сезон для киевского "Динамо" завершился 30 мая матчем против "Александрии", после чего часть игроков отправилась в отпуск, а другая часть – в свои сборные. Для первой части футболистов, не задействованных в сборных, отпуск продлится до 24 июня. Остальные же игроки получат на 4 дня больше и прибудут в расположение команды уже 27-28 июня.

Напомним, что вчера "Динамо" объявило о продлении контракта с Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на два года.

Традиционно, киевляне несколькими группами пройдут медицинское обследование, а 30 июня делегация "бело-синих" возьмет курс на Австрию, где и проведет летний учебно-тренировочный сбор.

За время сборов "Динамо" сыграет ряд контрольных матчей. Даты этих поединков, место проведения и имена соперников, будут сообщены позднее. В Украину киевляне вернутся 14 июля, после чего "бело-синие" начнут непосредственную подготовку к поединку с "Шахтером" за Суперкубок страны.

Напомним, что "Шахтер" выйдет из отпуска 20 июня. "Горняки" проведут предсезонные сборы в Германии и Австрии, а в Украину вернутся 12 июля.

К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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