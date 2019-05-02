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"Динамо" забивал, а нам – нет": "крокодилы" из Франции потроллили Месси в связи с его 600-м голом

2 мая, 13:58

Середняк французского футбола "Ним" похвастался тем, что его нет в списке жертв лидера "Барселоны"

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Середняк французского футбола "Ним" потроллил Лионеля Месси, который, оформив дубль в полуфинале ЛЧ с "Ливерпулем", довел счет своих голов за "Барселону" до 600. "Шестьсот голов. И ни одного – в наши ворота", – пошутил в своем Twitter "Ним", за которым во Франции закрепилось прозвище "крокодилы".

Но дело в том, что против "Нима" Месси никогда и не играл. Лионель в еврокубках выходил против 39 команд из 16 ассоциаций, и лишь пять клубов избежали его голов: "Атлетико", "Бенфика", "Интернационале", "Рубин" и "Удинезе", информирует официальный сайт УЕФА. Среди тех, кому досталось от аргентинца, и украинские клубы. "Шахтер" пропустил от звезды "Барселоны" три мяча, "Динамо" – два. Дольше всех от Месси в еврокубках не пропускал бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар – 270 минут. Какие-то 15 минут отделяли вратаря "Ливерпуля" Аллисона от того, чтобы сместить соотечественника.

Как сообщалось ранее, гол Месси со штрафного в ворота "Ливерпуля" привел в экстаз легенд английского футбола - Гари Линекера и Рио Фердинанда, работающих сейчас экспертами британского телевидения. Они принялись прыгать и кричать от радости в комментаторской кабине "Камп Ноу". 

Также сообщалось, что конкурент Зинченко, празднуя победу "Барсы", показал неприличные жесты. Француз Менди не скрывал радости по поводу поражения "Ливерпуля", с которым клуб француза борется за чемпионство в АПЛ.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Лионель Месси

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Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

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