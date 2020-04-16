"Динамо" задумало купить у "Десны" форварда за миллион: в этом сезоне он дважды забил киевлянам

Киевское "Динамо" рассматривает в качестве усиления своей атаки нападающего "Десны" Александра Филиппова. Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке". В этом сезоне 27-летний нападающий впечатляет своей результативносью – уроженец Авдеевки забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

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Отметим, что аналитики портала Тransfermarkt оценивают Александра Филиппова в 800 000 евро. До пандемии коронавируса, понизившей цены на всех футболистов в мире, нападающий "Десны" стоил ровно миллион.

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Интересно, что не так давно Филиппов продлил контракт с "Десной". Его новое соглашение с черниговским клубом действует до 2022 года.

Кстати, в нынешнем сезоне Александр Филиппов является одним из главных обидчиков "Динамо", в воротах которого футболист расписался дважды, причем оба раза – на НСК "Олимпийский". В сентябре его гол принес "Десне" победу над киевлянами со счетом 2:1. А в последней игре перед паузой в чемпионате Украины, 15 марта, точный удар Филиппова лишил "Динамо" победы (ничья – 1:1).

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