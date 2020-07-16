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"Динамо" – "Заря": где смотреть матч за "серебро" чемпионата Украины

16 июля, 14:14

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций четвергового поединка на НСК "Олимпийский", в котором решится судьба путевки в Лигу чемпионов

В четверг, 16 июля, на НСК "Олимпийский" состоится матч за Лигу чемпионов между "Динамо" и "Зарей". Решающий поединок в борьбе за второе место украинской Премьер-лиги и пропуск в квалификацию ЛЧ начнется в 19:00. Противостояние подопечных Алексея Михайличенко и Виктора Скрипника будет показано на ТВ и в интернете. Смотреть "Динамо" – Заря" онлайн можно, в частности, в трансляции на нашем сайте.

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Накануне мы сообщали, что Михайличенко оставил игроков "Динамо" без жен, закрыв их на ночь перед игрой с "Зарей" на клубной базе. Такие меры, призванные заставить футболистов сосредоточиться исключительно на игре, главным тренером киевлян предприняты не зря. В случае поражения от "Зари" "Динамо" за тур до финиша потеряет даже теоретические шансы на второе место, и, с огромной вероятностью, сам Михайличенко потеряет должность главного тренера киевлян.

Если же "Динамо" сегодня выиграет у "Зари" или сыграет с ней вничью, судьба второго места будет решаться в последнем туре, 19 июля. Не стоит забывать, что на "серебро" реально претендует еще одна команда УПЛ – черниговская "Десна".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Динамо" в предыдущем туре играло с "Александрией" (2:2)

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Смотрите, как "Заря" в предыдущем туре обыграла "Колос" (2:0)

Прогноз эксперта на матч "Динамо" – "Заря"

"Учитывая то, как в этом сезоне играет "Заря" – ярко, легко и раскованно, без большого труда, – она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной, – заявил официальному сайту "Динамо" экс-игрок столичной команды Александр Головко. – Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять. Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот – они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны "Динамо". Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех играх его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах"

"В этом плане наставник Зари довольно опытный, ведь он прошел школу Бундеслиги и как игрок, и как тренер, не зря он стал чемпионом с "Ригой" и теперь в "Заре" показал, как нужно работать с ребятами и за короткий срок достигать высоких результатов. Игра с "Динамо" будет для него определенным экзаменом, поэтому должно быть очень интересно"

"Как будет складываться поединок, сказать трудно, ведь к матчу все подходят почти равных условиях – разве что у "Динамо" на игру больше, финальный матч Кубка забрал немало сил, и после него нужно было восстановиться. Три дня спустя, в матче с Александрией, было заметно, что не все смогли это сделать. Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдет характер и опыт. Этих компонентов у "Динамо" достаточно, поэтому, если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу", – считает Головко

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Заря"

Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.73, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 4.70, а на ничью – 3.80.

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Эксперты подсчитали вероятность результата матча: победа "Динамо" – 55 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Зари" – 20 процентов.

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Букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов в этом сверхважном поединке. С вероятностью в 56 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.70, а на "меньше 2,5 гола" котировка 2.15.

"Динамо" – "Заря": где смотреть трансляцию

Матч "Динамо" – "Заря" в прямом эфире, начиная с 19:00, покажет телеканал "2+2", который можно смотреть на сервисе oll.tv. Расширенная трансляция поединка с включениями до игры, в перерыве и после матча будет доступна на официальном клубном канале "Динамо" на YouTube.

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Напомним, накануне в первом матче 31-го тура Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Колос" 2:0. У "горняков" отличились Сиприано и Мораес. Команды играли на НСК "Олимпийский", где сегодня встретятся и "Динамо" с "Зарей".

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Источник: Сегодня|Спорт

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