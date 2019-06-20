Динамовец Гонсалес не забил пенальти и сохранил Месси шансы побороться за Кубок Америки

Аргнетинцы набрали только один балл, но сохраняют шансы на выход из группы

Сборная Аргентины не может выиграть второй матч подряд на Кубке Америки. Во втором туре группового этапа Месси и компания не смогли переиграть команду Парагвая, цвета которой защищает динамовец Дерлис Гонсалес.

Парагвайцы вышли вперед в первом тайме благодаря точному удару Ричарда Санчеса. После перерыва аргентинцы счет сравняли – Месси реализовал пенальти.

Через несколько минут аргентинцы могли пропустить второй гол, но Дерлис Гонсалес не сумел переиграть голкипера с пенальти, который сам же и заработал.

После двух туров Аргентина занимает последнее место в группе, Парагвай идет вторым. А вот Колумбия уже обеспечила себе выход из группы.

N Команда И В Н П М О 1 КОЛУМБИЯ 2 2 0 0 3-0 6 2 ПАРАГВАЙ 2 0 2 0 3-3 2 3 КАТАР 2 0 1 1 2-3 1 4 АРГЕНТИНА 2 0 1 1 1-3 1

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голы: Санчес (37), Месси (57, пен)

Аргентина: Армани, Каско, Тальяфико, Отаменди, Пеццелья, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро, 46), де Пауль (Суарес, 87), Месси, Мартинес (Ди Мария, 67).

Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Гомес, Пирис, Алонсо, Рохас, Рохас, Санчес, Альмирон (Ортис, 87), Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Эскобар, 90).

Предупреждения: Гомес (32), Рохас (43), Армани (45), Пирис (55), Тальяфико (80), Отаменди (83).

Напомним, вчера украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца. Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:

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