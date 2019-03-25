Динамовец Кадар рассказал, почему не разговаривает с Хацкевичем

Венгр отлично общался с Ребровым, но с нынешним тренером киевлян этого нет и близко

Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамовец Кадар рассказал, почему не разговаривает с Хацкевичем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png 2019-03-25T18:35:00+02:00 Футбол Венгр отлично общался с Ребровым, но с нынешним тренером киевлян этого нет и близко

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар признался, что не общается с главным тренером киевлян белорусом Александром Хацкевичем.

"Большую часть времени я общаюсь в Киеве на английском. К сожалению, не знаю ни русского, ни украинского, только пару слов, но этого недостаточно для общения, – рассказал центрбек. - С легионерами говорю на английском, с украинцами - жестами, мало кто из них знает английский. С Хацкевичем не разговариваю, потому что он также не знает английский. Понимаем друг друга при помощи языка тела. Впрочем, когда я только пришел в клуб, то очень малая часть футболистов знала английский, сейчас же - половина команды".

"Могу сказать, что все иностранцы, кроме бразильцев, дружат, проводят вместе свободное время. Но для общения с Хацкевичем мне необходим переводчик, – добавил Тамаш Кадар. - Я пытался учить и украинский, и русский, но для меня это очень сложно. Безусловно, проблема во мне. Я должен учить украинский, но я из тех людей, которым очень тяжело даются языки".

Напомним, что Кадар переходил в "Динамо" еще при Сергее Реброве, который отлично владеет английским. Следовательно, проблем в общении у игрока с тогдашним тренером киевлян не было.

Как сообщалось ранее, динамовец Кадар, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", сотворил сенсацию в Будапеште, обыграв вице-чемпионов мира хорватов.

Также сообщалось, что "Динамо" продлило контракт с основным защитником, хотя хотело его продать.

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.