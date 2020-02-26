Динамовец Попов раскрыл премии, которые заплатили сборникам за выигрыш молодежного ЧМ по футболу

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который в прошлом году стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины U-20, рассказал, каким образом распределили премии между футболистами за ту победу. Напомним, за выигрыш ЧМ команда Александра Петракова получила миллион долларов.

"Около 30 тысяч долларов нам дали – тем, кто играл, – сообщил Денис Попов. – Договорились с тренером, что будем делить так: кто больше сыграл – отталкиваться уже от этого. Так разумнее. Допустим, есть люди, которые не играли, но были с нами, участвовали в процессе, были месяц там так же, как и мы. Они тоже заслужили. Я шесть матчей сыграл, финал с Кореей пропустил, потому что в полуфинале красную карточку получил"

По словам Дениса Попова, он переживал, что премиальные за выигрыш молодежного чемпионата мира-2019 могут и не выплатить.

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"Да, конечно, – говорит Денис Попов. – Кормили обещаниями. Сказали, что в декабре все выплатят. Вот и дождались спустя пять месяцев. Да и то там были проблемы свои. Там же было мероприятие, но мы на него не попали, не доехали. У нас был последний матч с "Десной" 15 декабря, на следующий день мы улетели. Не знаю, как пацаны, но мы с Гио (Цитаишвили) точно улетели. А они решили, что нас специально там не отпускают. Так нам не сказали! Скажите за месяц, допустим, что такого-то числа мы вас собираем. А они не сказали ничего, сказали за неделю, грубо говоря. А билеты? Куда их теперь? Потом передали нам эту сумму"

Ранее мы рассказывали о призовых взрослого Евро-2020: сборная Украины уже заработала 9 миллионов евро. Команда Андрея Шевченко может выбить из УЕФА еще 25 млн, если дойдет до финала и выиграет его.

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