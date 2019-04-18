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Динамовец Шапаренко состриг свою шевелюру: Ирина Морозюк в шоке

Сегодня, 14:36

После стрижки 20-летнего лидера киевлян сравнили с главным тренером "Милана"

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: Instagram

20-летний полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко шокировал публику. Футболист состриг свои длинные волосы, которые делали его самым заметным футболистом на поле независимо от качества игры, хотя и в этом компоненте Шапаренко не отставал. Фото своего нового имиджа один из самых перспективных украинских игроков выложил у себя в Instagram, вызвав совершенно разную реакцию подписчиков.

  • "Так не плохо... Но, блин, с длинными было огонь", – посетовала жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина, увидев нового Николая Шапаренко.
  • "Гаттузо", – сравнил постригшегося Шапаренко с тренером "Милана" партнер Николая по "Динамо" Томаш Кендзера.
  • "Ахахахахахахахахахаха!" – это уже реакция центрбека "Динамо" Пантича, выступающего сейчас на правах аренды в испанском "Кадисе". "Как ты почти", – ответил сербу Шапаренко. 

Эволюция внешности Николая Шапаренко

Напомним, в свое время экс-тренер "Динамо" Николай Павлов заявил: "С такой прической, как у Шапаренко, у меня бы и Марадона не играл!".

Как сообщалось ранее, "Динамо" стало уникальной командой этой Лиги чемпионов. Лишь киевляне в нынешнем евросезоне сумели не пропустить дома от сумасшедшего "Аякса".

Также сообщалось, что бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал трансферную политику столичного клуба, последним новичком которого стал безработный из Уругвая – 27-летний вингер Карлос де Пена. "Подписание таких контрактов просто опускает "Динамо" на самое дно", – сказал Леоненко.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Николай Шапаренко

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Сегодня|Спорт

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