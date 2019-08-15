Директор школы "Динамо": "Михайличенко встряхнет всех так, что мало не покажется"

Директор школы киевского "Динамо" Александр Ищенко прокомментировал перемены на тренерском мостике первой команды. Напомним, сегодня стало известно, что новым главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко.
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- Сразу скажу, что мнение, будто Михайличенко все эти годы не работал – в корне неправильное. Можно работать на тренерской скамье, а можно работать с видео, с аналитическими материалами, в командировках, с которыми он объездил практически всю Европу в поисках талантов. Алексей Александрович был постоянно в работе.
- И был в курсе всех тонкостей в жизни клуба?
- Естественно. Он курировал команды U-19 и U-21, контролировал все вопросы, которые представляли хотя бы малейший интерес для "Динамо". Это все большая, хотя и невидимая часть работы. Но она четко выполнялась на протяжении всех этих лет. И все это время Михайличенко находился в тонусе и в хорошем рабочем состоянии.
- А с тренировочным процессом он сталкивался?
- Ну, вы ж сами понимаете – когда ты постоянно находишься в футбольной обойме, то… Сегодня ты видишь, как тренируется одна команда, завтра наблюдаешь за другой. Когда видишь разные стили игры, легче проанализировать и внести какие-то коррективы в свое виденье футбола. Я думаю, его богатейший опыт принесет "Динамо" большую пользу. Его тренерский потенциал еще далеко не востребован. И я уверен, что совсем скоро мы увидим яркий и привлекательный футбол в исполнении "Динамо".
- Но скептики говорят, что встряску, которая сейчас необходима "Динамо", мог обеспечить только человек из вне, а тут снова выбрали из своего круга…
- Поверьте, встряска будет. Михайличенко – тот человек, который и себя привык держать в тонусе, посмотрите по играм за ветеранов – как он выглядит, это ж показатель, и других. Так что встряхнет всех так, что мало не покажется (смеется). Так что давайте просто пожелаем ему успеха.
Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.
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