Директор школы "Динамо": "Михайличенко встряхнет всех так, что мало не покажется"

Ищенко считает, что все это время Михайличенко находился в тонусе и в хорошем рабочем состоянии

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Директор школы киевского "Динамо" Александр Ищенко прокомментировал перемены на тренерском мостике первой команды. Напомним, сегодня стало известно, что новым главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко.

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- Сразу скажу, что мнение, будто Михайличенко все эти годы не работал – в корне неправильное. Можно работать на тренерской скамье, а можно работать с видео, с аналитическими материалами, в командировках, с которыми он объездил практически всю Европу в поисках талантов. Алексей Александрович был постоянно в работе.

- И был в курсе всех тонкостей в жизни клуба?

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- Естественно. Он курировал команды U-19 и U-21, контролировал все вопросы, которые представляли хотя бы малейший интерес для "Динамо". Это все большая, хотя и невидимая часть работы. Но она четко выполнялась на протяжении всех этих лет. И все это время Михайличенко находился в тонусе и в хорошем рабочем состоянии.

- А с тренировочным процессом он сталкивался?

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- Ну, вы ж сами понимаете – когда ты постоянно находишься в футбольной обойме, то… Сегодня ты видишь, как тренируется одна команда, завтра наблюдаешь за другой. Когда видишь разные стили игры, легче проанализировать и внести какие-то коррективы в свое виденье футбола. Я думаю, его богатейший опыт принесет "Динамо" большую пользу. Его тренерский потенциал еще далеко не востребован. И я уверен, что совсем скоро мы увидим яркий и привлекательный футбол в исполнении "Динамо".

- Но скептики говорят, что встряску, которая сейчас необходима "Динамо", мог обеспечить только человек из вне, а тут снова выбрали из своего круга…

- Поверьте, встряска будет. Михайличенко – тот человек, который и себя привык держать в тонусе, посмотрите по играм за ветеранов – как он выглядит, это ж показатель, и других. Так что встряхнет всех так, что мало не покажется (смеется). Так что давайте просто пожелаем ему успеха.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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