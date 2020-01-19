Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Дисквалифицированный за грубость игрок "Арсенала" посетил игру команды в стильном балахоне из норки

19 января, 10:16

Футболист надел толстовку стоимостью в 25 тысяч евро

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, дисквалифицированный на три матча чемпионата Англии, посетил встречу 23-го тура Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" в наряде известного дизайнера Louis Vuitton. 30-летний нападающий был одет в балахон из норки, стоимость которого оценивается более чем в 21 тысячу евро.

Матч "Арсенала" с "Шеффилд Юнайтед" завершился со счетом 1:1. На гол Габриэла Мартинелли гости ответили забитым мячом Джона Флека.

Реклама

Читайте также: прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей и одной результативной передачи.

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Ранее мы рассказывали, что игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Пьер-Эмерик Обамеянг был удален с поля.

Кстати, самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой "Арсенала" в 2021 году. Данготе, чье состояние оценивается в размере 8 миллиардов евро, занимает 136-е место в мировом списке Forbes.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...