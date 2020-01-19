Дисквалифицированный за грубость игрок "Арсенала" посетил игру команды в стильном балахоне из норки

Футболист надел толстовку стоимостью в 25 тысяч евро

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, дисквалифицированный на три матча чемпионата Англии, посетил встречу 23-го тура Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" в наряде известного дизайнера Louis Vuitton. 30-летний нападающий был одет в балахон из норки, стоимость которого оценивается более чем в 21 тысячу евро.

Матч "Арсенала" с "Шеффилд Юнайтед" завершился со счетом 1:1. На гол Габриэла Мартинелли гости ответили забитым мячом Джона Флека.

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В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей и одной результативной передачи.

Ранее мы рассказывали, что игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Пьер-Эмерик Обамеянг был удален с поля.

Кстати, самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой "Арсенала" в 2021 году. Данготе, чье состояние оценивается в размере 8 миллиардов евро, занимает 136-е место в мировом списке Forbes.

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