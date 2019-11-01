"Дижон" проэкзаменует "ПСЖ" и другие поединки чемпионата Франции

В стартовом матче 12-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с "Дижоном". В субботу "Марсель" примет "Лилль", а закроют тур в воскресенье матчем "Монако" и "Сент-Этьена".
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1 ноября, пятница
"Дижон" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 1"
2 ноября, суббота
"Марсель" – "Лилль"
"Метц" – "Монпелье"
"Амьен" – "Брест"
"Анжер" – "Страсбур"
"Тулуза" – "Лион"
"Ним" – "Ренн"
3 ноября, воскресенье
"Бордо" – "Нант"
"Ницца" – "Реймс"
"Сент-Этьен" – "Монако"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|11
|9
|0
|2
|25-5
|27
|2
|НАНТ
|11
|6
|1
|4
|9-7
|19
|3
|ЛИЛЛЬ
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|4
|РЕЙМС
|11
|5
|3
|3
|9-4
|18
|5
|АНЖЕ
|11
|5
|2
|4
|16-16
|17
|6
|БРЕСТ
|11
|4
|5
|2
|13-13
|17
|7
|МАРСЕЛЬ
|11
|4
|4
|3
|12-15
|16
|8
|БОРДО
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|9
|РЕНН
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|10
|МОНПЕЛЬЕ
|11
|4
|3
|4
|9-8
|15
|11
|МОНАКО
|11
|4
|3
|4
|19-21
|15
|12
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|11
|4
|3
|4
|11-15
|15
|13
|ЛИОН
|11
|3
|4
|4
|16-9
|13
|14
|АМЬЕН
|11
|3
|4
|4
|15-17
|13
|15
|НИЦЦА
|11
|4
|1
|6
|13-18
|13
|16
|СТРАСБУР
|11
|3
|3
|5
|7-12
|12
|17
|ТУЛУЗА
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|18
|НИМ
|11
|2
|5
|4
|10-12
|11
|19
|МЕЦ
|11
|3
|2
|6
|9-16
|11
|20
|ДИЖОН
|11
|2
|3
|6
|5-12
|9
Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер
Смотрите обзор матча чемпионата Франции "Ницца" – "ПСЖ":
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