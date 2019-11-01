"Дижон" проэкзаменует "ПСЖ" и другие поединки чемпионата Франции

Все о матчах 12-го тура Лиги 1

Чемпионат Франции для "ПСЖ" сродни прогулке / Фото: Reuters

В стартовом матче 12-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с "Дижоном". В субботу "Марсель" примет "Лилль", а закроют тур в воскресенье матчем "Монако" и "Сент-Этьена".

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1 ноября, пятница

"Дижон" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 1"

2 ноября, суббота

"Марсель" – "Лилль"

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"Метц" – "Монпелье"

"Амьен" – "Брест"

"Анжер" – "Страсбур"

"Тулуза" – "Лион"

"Ним" – "Ренн"

3 ноября, воскресенье

"Бордо" – "Нант"

"Ницца" – "Реймс"

"Сент-Этьен" – "Монако"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 11 9 0 2 25-5 27 2 НАНТ 11 6 1 4 9-7 19 3 ЛИЛЛЬ 11 5 3 3 17-11 18 4 РЕЙМС 11 5 3 3 9-4 18 5 АНЖЕ 11 5 2 4 16-16 17 6 БРЕСТ 11 4 5 2 13-13 17 7 МАРСЕЛЬ 11 4 4 3 12-15 16 8 БОРДО 11 4 3 4 15-14 15 9 РЕНН 11 4 3 4 13-12 15 10 МОНПЕЛЬЕ 11 4 3 4 9-8 15 11 МОНАКО 11 4 3 4 19-21 15 12 СЕНТ-ЭТЬЕН 11 4 3 4 11-15 15 13 ЛИОН 11 3 4 4 16-9 13 14 АМЬЕН 11 3 4 4 15-17 13 15 НИЦЦА 11 4 1 6 13-18 13 16 СТРАСБУР 11 3 3 5 7-12 12 17 ТУЛУЗА 11 3 3 5 13-19 12 18 НИМ 11 2 5 4 10-12 11 19 МЕЦ 11 3 2 6 9-16 11 20 ДИЖОН 11 2 3 6 5-12 9

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите обзор матча чемпионата Франции "Ницца" – "ПСЖ":

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