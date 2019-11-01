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"Дижон" проэкзаменует "ПСЖ" и другие поединки чемпионата Франции

1 ноября, 17:14

Все о матчах 12-го тура Лиги 1

Чемпионат Франции для "ПСЖ" сродни прогулке

Чемпионат Франции для "ПСЖ" сродни прогулке / Фото: Reuters

В стартовом матче 12-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с "Дижоном". В субботу "Марсель" примет "Лилль", а закроют тур в воскресенье матчем "Монако" и "Сент-Этьена".

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1 ноября, пятница

"Дижон" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 1"

2 ноября, суббота

"Марсель" – "Лилль"

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"Метц" – "Монпелье"

"Амьен" – "Брест"

"Анжер" – "Страсбур"

"Тулуза" – "Лион"

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"Ним" – "Ренн"

3 ноября, воскресенье

"Бордо" – "Нант"

"Ницца" – "Реймс"

"Сент-Этьен" – "Монако"

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ1190225-527
2НАНТ116149-719
3ЛИЛЛЬ1153317-1118
4РЕЙМС115339-418
5АНЖЕ1152416-1617
6БРЕСТ1145213-1317
7МАРСЕЛЬ1144312-1516
8БОРДО1143415-1415
9РЕНН1143413-1215
10МОНПЕЛЬЕ114349-815
11МОНАКО1143419-2115
12СЕНТ-ЭТЬЕН1143411-1515
13ЛИОН1134416-913
14АМЬЕН1134415-1713
15НИЦЦА1141613-1813
16СТРАСБУР113357-1212
17ТУЛУЗА1133513-1912
18НИМ1125410-1211
19МЕЦ113269-1611
20ДИЖОН112365-129

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. На пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите обзор матча чемпионата Франции "Ницца" – "ПСЖ":

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чемпионат Франции Лилль псж Лион

Источник: Сегодня|Спорт

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