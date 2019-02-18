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Для "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу чем Лигу чемпионов

Сегодня, 18:48

Главный тренер Юрген Клопп рассказал о приоритетах своей команды

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: AFP
Для "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу чем Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae1/dee/5c6ae1dee96ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae1/dee/5c6ae1dee96ca.jpg Футбол Главный тренер Юрген Клопп рассказал о приоритетах своей команды

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что болельщики клуба предпочтут победу в Премьер-лиге успеху в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" идет на втором месте в АПЛ, имея столько же очков, сколько лидирующий "Манчестер Сити", но проведя на матч меньше. Завтра "красные" сыграют с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что для фанатов "Ливерпуля" Премьер-лига важнее. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов и, думаю, все ждем от нас наилучшего выступления. Слава Богу, нам не надо выбирать. Мы можем только полностью выложиться и играть в страстный футбол, которого люди ждут, приходя на "Энфилд", – заявил Клопп.

Напомним, что на прошлой неделе уже были сыграны четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

Все о матче "Манчестер Юнайтед" – "Пари Сен-Жермен" – 0:2
Все о матче "Рома" – "Порту" – 2:1
Все о матче "Аякс" – "Реал" – 1:2
Все о матче "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д – 3:0

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

19 февраля, 22:00. "Лион" – "Барселона"
19 февраля, 22:00. "Ливерпуль" – "Бавария"
20 февраля, 22:00. "Шальке" – "Манчестер Сити"
20 февраля, 22:00. "Атлетико" – "Ювентус"

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Юрген Клопп

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sport24.ru

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