Для "Ливерпуля" важнее выиграть Премьер-лигу чем Лигу чемпионов
Главный тренер Юрген Клопп рассказал о приоритетах своей команды
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что болельщики клуба предпочтут победу в Премьер-лиге успеху в Лиге чемпионов.
"Ливерпуль" идет на втором месте в АПЛ, имея столько же очков, сколько лидирующий "Манчестер Сити", но проведя на матч меньше. Завтра "красные" сыграют с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы знаем, что для фанатов "Ливерпуля" Премьер-лига важнее. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов и, думаю, все ждем от нас наилучшего выступления. Слава Богу, нам не надо выбирать. Мы можем только полностью выложиться и играть в страстный футбол, которого люди ждут, приходя на "Энфилд", – заявил Клопп.
Напомним, что на прошлой неделе уже были сыграны четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов:
Все о матче "Манчестер Юнайтед" – "Пари Сен-Жермен" – 0:2
Все о матче "Рома" – "Порту" – 2:1
Все о матче "Аякс" – "Реал" – 1:2
Все о матче "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д – 3:0
Расписание оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:
19 февраля, 22:00. "Лион" – "Барселона"
19 февраля, 22:00. "Ливерпуль" – "Бавария"
20 февраля, 22:00. "Шальке" – "Манчестер Сити"
20 февраля, 22:00. "Атлетико" – "Ювентус"
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