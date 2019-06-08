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Для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ

8 июня, 16:45

Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Instagram

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может еще сыграть на молодежном чемпионате мира-2019. Голкипер мадридского "Реала" отправится в лагерь команды Александра Петракова сразу же после встречи против Люксембурга в отборе на Евро-2020. С Люксембургом национальная сборная сыграет на "Арене Львов" 10 июня, а молодежная команда встретится с Италией в полуфинале молодежного мундиаля в Польше на следующий день, 11 июня. С учетом того, что до места назначения придется преодолеть расстояние под одну тысячу километров, для Лунина будет заказан специальный чартерный рейс.

Что творит Лунин на тренировке сборной Украины


Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

Как сообщалось ранее, тренер первой сборной Украины Андрей Шевченко выцепил Андрея Лунина из расположения молодежки, хотя в главной команде страны пост вратаря номер один принадлежит Андрею Пятову. По этому поводу Лунин с расстроенным лицом сказал: "Хотелось бы остаться в молодежной сборной, довести дело по максимуму до конца. Но, если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов".

Напомним, в пятницу, 7 июня, молодежная сборная, без Лунина, обыграла в 1/4 финала молодежного ЧМ Колумбию со счетом 1:0. При этом букмекеры уже назвали фаворита в матче Украина – Италия в полуфинале мундиаля U20. Тогда как главная сборная Украины, с Луниным на скамейке запасных, накануне разгромила Сербию – 5:0.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Украины U20, Андрей Лунин, ЧМ-2019

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zbirna.com

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