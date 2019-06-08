Для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ
Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может еще сыграть на молодежном чемпионате мира-2019. Голкипер мадридского "Реала" отправится в лагерь команды Александра Петракова сразу же после встречи против Люксембурга в отборе на Евро-2020. С Люксембургом национальная сборная сыграет на "Арене Львов" 10 июня, а молодежная команда встретится с Италией в полуфинале молодежного мундиаля в Польше на следующий день, 11 июня. С учетом того, что до места назначения придется преодолеть расстояние под одну тысячу километров, для Лунина будет заказан специальный чартерный рейс.
Что творит Лунин на тренировке сборной Украины
Как сообщалось ранее, тренер первой сборной Украины Андрей Шевченко выцепил Андрея Лунина из расположения молодежки, хотя в главной команде страны пост вратаря номер один принадлежит Андрею Пятову. По этому поводу Лунин с расстроенным лицом сказал: "Хотелось бы остаться в молодежной сборной, довести дело по максимуму до конца. Но, если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов".
Напомним, в пятницу, 7 июня, молодежная сборная, без Лунина, обыграла в 1/4 финала молодежного ЧМ Колумбию со счетом 1:0. При этом букмекеры уже назвали фаворита в матче Украина – Италия в полуфинале мундиаля U20. Тогда как главная сборная Украины, с Луниным на скамейке запасных, накануне разгромила Сербию – 5:0.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перелом не подтвердился: стали известны подробности травмы лидера молодежной сборной Украины
Автор трех голов на чемпионате мира U-20, скорее всего, пропустит полуфинальный поединок