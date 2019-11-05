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"Для меня ты – герой, великий футболист": Беланов поздравил Блохина с днем рождения

5 ноября, 18:19

Обладатель "Золотого мяча" поздравил бывшего одноклубника

Олег Блохин и Игорь Беланов

Олег Блохин и Игорь Беланов / Фото: Facebook

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Легендарный игрок киевского "Динамо" Игорь Беланов поздравил своего бывшего одноклубника Олега Блохина с днем рождения.

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"Мой дорогой друг, поздравляю тебя с днем рождения. Искренне желаю тебе крепкого здоровья. Очень рад, что у тебя есть прекрасная семья. Тебя любят и уважают родные, близкие, друзья. Мы можем бесконечно шутить и подкалывать друг дуга, но неизменным остается одно – для меня ты – герой, великий футболист и выдающийся тренер. Береги себя, мой друг. Мы еще поиграем. Крепко обнимаю тебя. Сегодня выпью за твое здоровье и долголетие", – написал Беланов в Facebook.

Сегодня, 5 ноября, исполняется 67 лет лучшему нападающему в истории "Динамо" Олегу Блохину.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил после матча украинцев с португальцами знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси".

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Олег Блохин Динамо Киев Игорь Беланов

Источник: Facebook

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