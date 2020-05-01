"Для меня важна ностальгия и желание побить рекорд": "Царь", играющий в Турции, хочет закончить карьеру в Украине

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, что планирует закончить карьеру в Украине, когда закончится контракт с "Бурсаспором". Кстати, еще одна звездная пара украинского футбола распалась, но игрок недолго был сам.

"У меня контракт с "Бурсаспором", есть предложение остаться. Не вижу смысла говорить о "Днепре". Тем более, что того "Днепра" уже, наверное, не будет. Это тот же город, но не те же болельщики. "Днепр" – это "Днепр", а "Днепр-1" – это другая команда. Но мне бы хотелось вернуться. У каждого своя позиция, но для меня важна ностальгия, атмосфера и желание побить рекорд. Но я закончу в Украине, 100%.

До перехода в "Бурсаспор" я тренировался с "Колосом", но я позвонил им и сказал честно, что уезжаю в Турцию. Здесь другой футбол, даже матчи первой лиги собирают 30-40 тысяч болельщиков. Но я хочу вписать свое имя в историю, поэтому держу себя в форме. Я разговаривал с Григорием Козловским, мне есть где закончить. Дело даже не в команде, а в личных амбициях – хочу установить рекорд," – отметил Селезнев.