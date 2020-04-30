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Пенальти, удаление и камбек: трансляция матча "Александрия" – "Карпаты"

30 апреля, 20:25

Алексей Андрейцев

Трансляция поединка 2016 года, когда за хозяев играл Роман Яремчук, а за львовян - Густаво Бланко Лещук

Украинские болельщики, как и фанаты во всем мире, соскучились по "живым" играм своих любимых команд. Чтобы не скучать на карантине, один из вариантов – смотреть ретроматчи. Сегодня состоится трансляция игры 2016 года, в которой клубы забили пять голов.

Сезон-2016/17 в Украине впервые проводился по новому формату. На стартовом этапе 12 команд играли традиционный двухкруговой турнир, а затем делились на шестерки. Первая шестерка разыгрывала награды и места в еврокубках, а вторая боролась за выживание.

В девятом туре УПЛ встретились "Александрия" и "Карпаты". Поединок вышел очень динамичным. Зрители увидели и пенальти, и удаление, и камбек. За "Александрию" отыграл 50 минут Роман Яремчук, который после этого сезона перебрался в Бельгию. А за "Карпаты" весь матч отбегал Густаво Бланко Лещук – уже зимой аргентинца купит "Шахтер".

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Трансляция матча "Александрия" – "Карпаты" будет доступна с 20:30

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Напомним, что в последнем официальном матче до карантина сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии на выезде – 2:2. Все голы того поединка в обзоре:

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трансляция чемпионат Украины Карпаты Львов ФК Александрия

Источник: Канал Футбол

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