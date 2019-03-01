Для удобства болельщиков: в Испании больше не будут проводить матчи чемпионата по понедельникам
Руководство предстоит еще решить, что делать с поединками по пятницам
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что Ла Лига откажется от матчей по понедельникам с сезона-2019/20. Ранее подобное решение приняла Бундеслига: матчи чемпионата Германии не будут проводиться по понедельникам начиная с сезона-2021/2022.
"Больше не будет футбола по понедельникам. В следующем сезоне матчи Ла Лиги будут проходить по субботам и воскресеньям. Посмотрим, что будет с играми по пятницам, еще нужно прийти к соглашению. Да, бизнес важен, но болельщики для нас не менее важны", – написал Рубиалес в Twitter.
Ранее мы писали, что за два дня до матча "Реал" – "Барселона" произошла замена арбитра. Для Альберто Ундиано Мальенко это будет последнее испанское дерби в карьере.
Напомним, что вчера "Барселона" в гостях разгромила "Реал" – 3:0 и вышла в финал Кубка Испании. Первая встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.
В этом поединке "Реал" повторил антирекорд по разгромным поражениям. Мадридский клуб впервые за 22 года проиграл пять матчей с разницей в три и более голов.
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