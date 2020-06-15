Для Златана закон не писан: Ибрагимович нарушил карантинные правила в Швеции

Шведская лига будет разбираться с появлением футболиста в раздевалке клуба

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нарушил медицинский протокол в Швеции, когда явился раздевалку клуба "Хаммарбю". Напомним, что недавно форвард выкупил 25 процентов акций клуба, чем разозлил болельщиков своего родного "Мальме", для которого "Хаммарбю" – самый принципиальный соперник.

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Футболист заявился в раздевалку команды, чтобы поздравить ее с победой над "Эстерсундом" (2:0) в матче 1-го тура чемпионата Швеции. Загвоздка в том, что, согласно медицинскому протоколу лиги, в раздевалку допускались только игроки и тренеры. Теперь клубу и ее владельцу грозит наказание.

"Прежде чем говорить, я должен узнать больше, мы поговорим с "Хаммарбю", – прокомментировал факт нарушения генеральный секретарь федерации футбола Швеции Матс Энквист.

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Текущее соглашение 38-летнего шведа с "Миланом" истекает в июне этого года. В текущем сезоне Ибрагимович провел восемь матчей в Серии А и забил три гола. Также на его счету два матча и один мяч в Кубке Италии. Ранее мы писали, что Ибрагимович задумался о жизни после футбола: Златан планирует сменить профессию.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сейчас снова вернулся в "Милан".

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан":

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