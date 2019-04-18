Днем бы ранее: Александр Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити"
Украинец из-за травмы пропустил пять предыдущих матчей своей команды
Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. Как сообщает официальный Twitter "горожан", сегодня Александр тренировался наравне с остальными игроками команды.
Напомним, что Зинченко травмировался в матче 33-го тура чемпионата Англии против Кардиффа (2:0). и был вынужден пропустить 5 матчей своей команды.
Напомним, вчера "Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Тоттенхэм", но по сумме двух матчей не прошел дальше. Арбитр встречи после использования системы VAR не заметил игру рукой Фернандо Льоренте во время третьего забитого мяча, а затем с помощью все того же VAR отменил гол "Сити".
В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.
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