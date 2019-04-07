"Днепр-1" – "Ворскла": прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины
Лидер Первой лиги Украины встречается с командой Премьер-лиги за право сыграть в полуфинале Кубка Украины
В воскресенье, 7 апреля, проходят четвертьфинальные поединки 1/4 финала Кубка Украины. В Днепре местный клуб "Днепр-1" принимает "Ворсклу". Матч начнется в 17:00. Напомним, что "Днепр-1" – лидер Первой лиги чемпионата Украины, а "Ворскла" занимает второе место во второй шестерке Премьер-лиги.
Аналиткии букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Днепра" в основное время составляет 2.25, тогда как на победу "Ворсклы" и на ничью он равен 3.30. Котировки на выход в полуфинал Кубка Украины:
Трансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла"
Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.
Все матчи 1/4 финала Кубка Украины:
14:00 "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов) - 1:1, пен 5:4
Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"
14:00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:1
Львов. Стадион "Украина"
17:00 "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
17:00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)
Харьков. ОСК "Металлист"
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Днепр-1" – "Ворскла": прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"