"Днепр-1" – "Ворскла": прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

Лидер Первой лиги Украины встречается с командой Премьер-лиги за право сыграть в полуфинале Кубка Украины

Трансляция матча "Днепр-1" - "Ворскла".

"Днепр-1" – "Ворскла": прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a00/47a/5caa0047a92e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a00/47a/5caa0047a92e4.jpg 2019-04-07T16:51:00+03:00 Футбол Лидер Первой лиги Украины встречается с командой Премьер-лиги за право сыграть в полуфинале Кубка Украины

В воскресенье, 7 апреля, проходят четвертьфинальные поединки 1/4 финала Кубка Украины. В Днепре местный клуб "Днепр-1" принимает "Ворсклу". Матч начнется в 17:00. Напомним, что "Днепр-1" – лидер Первой лиги чемпионата Украины, а "Ворскла" занимает второе место во второй шестерке Премьер-лиги.

Аналиткии букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Днепра" в основное время составляет 2.25, тогда как на победу "Ворсклы" и на ничью он равен 3.30. Котировки на выход в полуфинал Кубка Украины:

Трансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла"

Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.

Все матчи 1/4 финала Кубка Украины:

14:00 "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов) - 1:1, пен 5:4

Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"

14:00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:1

Львов. Стадион "Украина"

17:00 "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

17:00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)

Харьков. ОСК "Металлист"

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