"Днепр" продолжают лишать очков за старые долги

С "Днепра" сняли еще девять очков за невыплату долгов перед бывшими футболистами и персоналом. Соответствующие изменения были внесены в турнирную таблицу Второй лиги группы "Б".

Это наказание было вызвано невыполнением клуба "Днепр" двух решений Дисциплинарного комитета ФИФА от 14 сентября 2017 года. За невыплату долга по трансферу бразильского защитника Ежидио было снято три очка, а еще шесть – других задолженности.

В данный момент "Днепр" занимает восьмое место в турнирной таблице второй лиги группы "Б", имея на своем счету 24 очка после 22-х матчей, а также 18 очков общего штрафа за невыполнение четырех решений дисциплинарного комитета ФИФА.

Ранее "Днепр" лишили шести очков за долги пред экс-нападающим клуба Николой Калиничем. Данное решение ФИФА являлось окончательным и не подлежало апелляции.

По итогам прошлого сезона "Днепр" вылетел в Первую лигу, но по распоряжению ФИФА из-за долгов он был автоматически переведен на один дивизион ниже – во Вторую Лигу, и начал сезон с минус шесть очков. Летом команду покинули практически все футболисты и тренерский штаб, создав альтернативный клуб "Днепр-1", также выступающий во Второй лиге.