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До чего довел карантин: один из самых дорогих вратарей мира швыряет мяч в окно

1 апреля, 17:02

Алексей Андрейцев

Алисон Бекер забросил мяч в окно на крыше дома и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду

Второй в рейтинге самых дорогих голкиперов мира Алисон Бекер показал, как развлекается во время карантина из-за пандемии коронавируса. Бразильский футболист "Ливерпуля" забросил мяч в окно на крыше своего дома и отпраздновал это в стиле форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Видео голкипер выложил в социальной сети Instagram, где у него более 6,5 миллионов подписчиков. "Эффект карантина", – коротко прокомментировал Алисон.

Алиссон развлекается на карантине Видео: Instagram

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги и отдал один голевой пас. Алисон Бекер – второй в списке самых дорогих футболистов его амплуа. Бразилец (трансферная стоимость – 90 миллионов евро) уступает лишь Яну Облаку (100 млн).

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Ранее мы писали, что букмекеры сделали прогноз на то, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.

Украинские спортсмены показали, как поддерживают форму на карантине в домашних условиях:

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карантин вратарь Ливерпуль Алисон Бекер

Источник: Сегодня|Спорт

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