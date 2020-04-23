Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

До чего доводит карантин: тренер Ярмоленко ушел в продавцы фруктов и овощей

23 апреля, 19:50

Елена Павлова

Объявление о наборе водителей Дэвид Мойес увидел в витрине магазина

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и наставник "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко – Дэвид Мойес – стали доставщиками продуктов во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что Моуринью в молодости спас одноклубника из горящей машины.

Так, Мойес работает водителем доставки, помогая развозить еду пожилым жителям деревни в Ланкашире.

"В тот момент, когда коронавирус обнаружили в этой деревне, я был в магазине фруктов и овощей. Там в витрине висело объявление о том, что нужны водители. Вызвался добровольцем, так как моя жена в то время была в отъезде и я остался сам. Доставлял коробки с фруктами и овощами до двери, стучался и уходил. Подумал: "Вот это здорово! Мне понравилось помогать", — рассказал Мойес.

Читайте также: Коронавирус нипочем: Моуринью вместе с игроками злостно нарушили правила карантина

Реклама


Дэвид Моейс/Фото whufc.com

Что касается Моуринью, то "Тоттенхэм" объявил, что он будет возить продукты с тренировочного центра клуба на стадион "Шпор", который в условиях пандемии действует как центр распределения еды во время кризиса. В тренировочном центре есть сад со свежими овощами и фруктами. Ранее мы писали, что из подвала лиги команду Ярмоленко будет доставать бывший тренер МЮ.

Смотрите, как перед остановкой футбольных турниров "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Жозе Моуринью Тоттенхэм Вест Хэм Дэвид Мойес коронавирус доставка еды

Источник: ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...