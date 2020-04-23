До чего доводит карантин: тренер Ярмоленко ушел в продавцы фруктов и овощей

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и наставник "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко – Дэвид Мойес – стали доставщиками продуктов во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что Моуринью в молодости спас одноклубника из горящей машины.

Так, Мойес работает водителем доставки, помогая развозить еду пожилым жителям деревни в Ланкашире.

"В тот момент, когда коронавирус обнаружили в этой деревне, я был в магазине фруктов и овощей. Там в витрине висело объявление о том, что нужны водители. Вызвался добровольцем, так как моя жена в то время была в отъезде и я остался сам. Доставлял коробки с фруктами и овощами до двери, стучался и уходил. Подумал: "Вот это здорово! Мне понравилось помогать", — рассказал Мойес.

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Дэвид Моейс/Фото whufc.com

Что касается Моуринью, то "Тоттенхэм" объявил, что он будет возить продукты с тренировочного центра клуба на стадион "Шпор", который в условиях пандемии действует как центр распределения еды во время кризиса. В тренировочном центре есть сад со свежими овощами и фруктами. Ранее мы писали, что из подвала лиги команду Ярмоленко будет доставать бывший тренер МЮ.

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